В Запорожской области копы без масок остановили автобус за нарушение карантина (видео)

Полицейских сняли на видео и в отношении них было открыто служебное расследование

В Запорожской области, где ранее за нарушение карантина наказали директора рынка, полицейские остановили автобус, водитель которого, устав от долгой дороги, опустил маску на подбородок.

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Инцидент произошел в Каменcко-Днепровском районе, а видео общения копов с пассажирами и шофером выложила в своем Facebook пользователь Елена Ковалева.

"Останавливают блюстители порядка без масок с проверкой, претензия что водитель опустил на подбородок маску. … Видя, что все в салоне в масках, и к тому же инвалиды и чернобыльцы, люди просят долго не задерживать … вы ведь должны помогать", - написала она.

Также женщина рассказала, что на просьбы пассажиров "блюстители порядка в сердцах отвечают, что они карательные органы, и маски они носить не обязаны".

Видео: Facebook / Елена Ковалева

Позже на официальном сайте областного управления Нацполиции отреагировали на эту публикацию.

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"Полицейские остановили автобус за нарушение карантинных норм водителем, который спустил защитную маску на подбородок. В то же время оба сотрудника полиции находились без масок и заявили, что они носить их не обязаны. По факту указанной информации руководством … назначено проведение служебного расследования", - говорится в сообщении.

Копы заверили, что на основании собранных материалов "будет принято решение о привлечении полицейских к ответственности".

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о болезнях, которые могут нести угрозу отдыхающим на фоне эпидемии коронавируса.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня": Люди не чувствуют опасности, пока близкие не попадут в реанимацию: интервью с Виктором Ляшко об эпидемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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