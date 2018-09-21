В Запорожской области копы изъяли более 160 боеприпасов

В Запорожской области во время профилактических мероприятий сотрудники полиции изъяли более 160 боеприпасов, в том числе три боевые гранаты, которые были отправлены в экспертный центр.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по всем обнаруженным фактам были открыты уголовные производства.

Так, 19 сентября сотрудники Розовского отделения полиции провели обыск в селе Листвянка: на территории домовладения мужчины 1968 года рождения были обнаружены и изъяты более 60 патронов разных калибров.

В Гуляйполе, во время проведения обыска по месту жительства мужчины 1967 года рождения было изъято более 40 патронов калибра 5,45 мм.

В Бердянске у ранее осужденного местного жителя 1993 года рождения было обнаружено около 60 патронов калибра 5,45 мм.

В Мелитополе копы обнаружили у мужчины гранату РГД-5 с запалом. Злоумышленник был задержан. А на улице Ярославской у мужчины 1984 года были изъяты две гранаты РГД-5 с запалами.

Все изъятое направлено на экспертизу, по всем фактам открыты уголовные производства по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, недавно мы сообщали о том, как в Днепре в помещении гаража мужчины, подозреваемого в квартирных кражах, был обнаружен целый арсенал – гранаты, запалы к ним, порох и 58 патронов калибра 5,45. При этом владельца гаража подозревают в краже на общую сумму в 100 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами. Оружие было найдено в гараже жителя Новомосковска.