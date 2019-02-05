В Запорожской области копы изъяли гранату и патроны: опубликованы фото

При досмотре автомобиля гранату нашли у 35-летнего пассажира

В Запорожской области копы изъяли гранату и патроны: опубликованы фото 2019-02-05T13:31:00+02:00 Запорожье При досмотре автомобиля гранату нашли у 35-летнего пассажира









В Запорожской области за сутки полицейские изъяли у двух мужчин гранату и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, в городе Орехов копы остановили для проверки автомобиль KIA Cerato и при осмотре нашли гранату у 35-летнего пассажира. На место происшествия вызвали следователей и взрывотехников. Полицейские изъяли корпус гранаты РГД-5 и запал УЗРГМ современного производства.

В тот же день полицейские в селе Богдановка Черниговского района изъяли у мужчины более 20 патронов. Все боеприпасы отправлены на экспертизу. По обоим фактам открыты уголовные производства.

Напомним, ранее в Киеве задержали банду, которая занималась поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.

Кроме того, в столице был задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы. В частности, в "ассортимент" входили пистолеты, патроны и гранаты.

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