В Запорожской области ликвидировали две нелегальные передвижные заправки

Сегодня, 12:08

Заправки продавали горючее без соответствующих документов

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Запорожской области была прекращена деятельность двух нелегальных автогазозаправочных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, в ходе проверок на территории Приморского района стражи порядка обнаружили на дорогах две передвижных автозаправки, при этом документов, которые дают право заниматься этим видом коммерческой деятельности, у предпринимателей не было.

Полицейские изъяли бензовозы, а также наложили на них арест на время расследования. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, ранее мы писали о том, как харьковская "королева бензоколонки" открыла нелегальную АЗС. У харьковчанки изъяли топливо и оборудование на полмиллиона гривен.

Как выяснилось, нелегальный бизнес работал в одном из поселков области, а 53-летняя местная жительница даже получила прозвище "королева бензоколонки", умудряясь продавать сжиженный газ без государственной регистрации, разрешительных документов и лицензии на право торговли подакцизными товарами

Ранее мы писали о том, что в Украине началась "бензиновая лихорадка". При этом ожидалось, что подорожание бензина приведет к подорожанию продуктов и проезда.
АЗС, заправка, запорожская область

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"Сегодня"

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