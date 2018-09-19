В Запорожской области люди с оружием блокировали элеватор

На элеватор пришли представители поселкового совета и 15 активистов с оружием

Новониколаевском районе Запорожской области 18 сентября представители Трудового поселкового совета и около 15 активистов с оружием заблокировали работу элеватора в селе Новоукраинка.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, копы получили заявление о попытке рейдерского захвата элеватора. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что местные жители предъявили ксерокопию решения суда и попытались взять предприятие под контроль.

Полицейские изъяли у активистов патроны, нарезной карабин и нож, а также разъяснили, что даже при наличии постановления суда, принудительное исполнение решений возложено на Государственную исполнительную службу.

По факту происшествия открыто уголовное производство по признакам статьи "Противодействие законной хозяйственной деятельности", а также решается вопрос о начале расследования по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, похожие события произошли недавно в поселке Занки Змиевского района Харьковской области, когда на местном элеваторе произошла массовая драка со стрельбой, в которой приняли участие несколько десятков человек.

В результате столкновений пострадали семь человек, в том числе полицейский. 55 человек были доставлены в отделение полиции, а позже суд отправил под стражу 22 участников конфликта, а также руководителя "Восточного корпуса" Олега Ширяева.