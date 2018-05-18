В Запорожской области люди восстали против строительства солнечной электростанции

Люди опасаются, что после возведения электростанции их оставят без огородов

В Запорожской области жители села Солоного выступили против строительства солнечной электростанции – люди боятся остаться без земли и огородов, потому что именно на их территории могут поставить солнечные батареи. При этом в сельсовете уверяют, что местные жители заняли участки незаконно, а их претензии – безосновательны.

На обсуждение проекта электростанции в сельский дом культуры пришла почти четверть жителей села – с криками "позор" они требовали не трогать их участки.

"Вы поймите правильно, это все люди не против, а против того, что у людей забираете последний кусок хлеба", – заявила одна из выступающих.

Страсти разгорелись из-за участка возле восточного края села площадью более 20 гектаров, где и планируют возвести солнечную электростанцию. По документам, эта земля никому не принадлежит, но местные жители около 30 лет назад разбили тут огороды – выращивают картошку, свеклу, лук и даже пшеницу.

За пользование участками селяне платят в местный бюджет около семи тысяч гривен в год, а станция за аренду земли готова платить почти полмиллиона – это немалая сумма для Солоного, где нет других предприятий.

"У некоторых людей, на данный момент они используют от одного до трех гектар, у некоторых даже больше трех гектаров. Они за нее не платят ни аренды, у них нет никакого договора на использование этого земельного участка", – подчеркнул сельский голова Андрей Раковец.

В свою очередь, представитель собственника будущей электростанции заверил, что мнение недовольных строительством обязательно учтут.

"Мы сейчас обсуждаем проект. Это обсуждение, окончательное решение еще не принято", – подчеркнул представитель будущего владельца Алексей Гуртовенко.

Сельский голова отметил, что местным жителям предложат новые участки и даже помогут оформить право на них, но сельчане требуют найти для станции другое место либо вообще не начинать строительства.

"Люди сказали – Николаевна, мы пойдем, перекроем станцию, я этого не хочу не хочу, позорить наш район, из-за того, что люди пойдут на железную дорогу. Поэтому я и сказала здесь – просто прислушайтесь к людям, хоть немного уважайте вот это село, которое кормит всех", – поведала местная жительница Надежда Чотий.

Давать ли разрешение на строительство станции жители села будут решать на будущей неделе во время общественных слушаний.

Напомним, ранее в Запорожской области начала работу крупнейшая солнечная электростанция Украины: она занимает площадь в сотню гектаров и дает энергию, достаточную для обеспечения как минимум шести районов с населением в полмиллиона человек.

Ранее мы сообщали о том, как житель Полтавской области сумел заработать немалые деньги на солнечной энергии. Мужчина расходует 10% на собственные нужды, а остальное – продает. В месяц бывший фермер получает до 25 тысяч гривен прибыли и вскоре планирует построить еще одну электростанцию.

Напомним также, что в Снятинском районе Ивано-Франковской области завершили строительство сетевой солнечной электростанции мощностью 4,126 МВт, а перед этим уникальная солнечная электростанция заработала под Днепром.