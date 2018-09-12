В Запорожской области мать первоклассницы устроила драку

Сегодня, 10:08

"Разборки" шли прямо в классе, на глазах у детей

Фото: ipnews.in.ua
Фото: ipnews.in.ua

В школе города Акимовка Запорожской области, куда ранее доставили особые учебники от Минобразования, мать первоклассницы устроила драку с матерью одноклассника ее дочери. Разнимать женщин пришлось завучу и классному руководителю.

Как стало известно, дочка рассказала матери, что ее якобы побил одноклассник, и на следующий день женщина пришла в класс, чтобы "разобраться" с родителями мальчика, передает ipnews.

Мирным разговор не получился, и женщина накинулась на "противника" с кулаками, ударив ее в глаз, отчего та сначала ударилась головой о шкаф, а затем упала на пол, где разъяренная нападавшая продолжала избивать ее руками и ногами, при этом нецензурно ругаясь.

Свидетелями инцидента более десятка детей. На место происшествия вызвали "скорую" и полицию. Позже Акимовский районный суд признал нападавшую виновной по статье "Умышленное нанесение легких телесных повреждений" и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Напомним, ранее в киевской школе ученик 8 класса напал на учительницу и нанес ей несколько ударов ножницами. Как рассказала "Сегодня" директор школы Виктория Кузьменко, во время урока мальчик не справился с работой и получил "минус". После этого он схватил стул, бросил в учительницу, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил учителя в спину.

Ранее на Лесном массиве в столице произошла жестокое избиение подростка сверстниками. Во дворе жилого дома в 100 метрах от школы лежащего на земле парня избивали ногами.
школьники, драка, родители, запорожская область, Акимовка

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