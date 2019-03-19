В Запорожской области медведь в зоопарке устроил необычные игры: появилось забавное видео
Бурый медведь в зоопарке бурно забавлялся с найденной где-то веревкой
В Запорожской области бурый медведь из зоопарка в Васильевке устроил себе развлечение, играясь с найденной где-то веревкой.
Ролик с играми своего питомца выложили на странице HomeZoo в Facebook – на видео мишка занимается тем, что, зажав в руках один конец веревки, забавляется со вторым длинным концом, постоянно запуская его в движение передними лапами.
Видео, опубликованное зоопарком, вызвало массу положительных откликов.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Национальном природном парке "Синевир" в условиях, максимально приближенных к естественным, бурые медведи заново учатся впадать в спячку. Из-за жизни в неволе многие животные разучились это делать.
Также мы писали о том, как на Прикарпатье семья взрослых медведей, спасенная осенью 2017 года из варварских условий содержания в Херсоне, впервые в своей жизни подготовилась и залегла в зимнюю спячку.
А бурые медведи, привезенные из Херсона на Прикарпатье, радовались первому снегу. Также мы писали о том, как на Прикарпатье появился "опасный преступник" – бурый лесной медведь, которому понравилось заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать мед и воск.
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