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В Запорожской области медведь в зоопарке устроил необычные игры: появилось забавное видео

Сегодня, 03:05

Бурый медведь в зоопарке бурно забавлялся с найденной где-то веревкой

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay
В Запорожской области медведь в зоопарке устроил необычные игры: появилось забавное видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/046/b75/5c5046b759255.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/046/b75/5c5046b759255.jpg Запорожье Бурый медведь в зоопарке бурно забавлялся с найденной где-то веревкой

В Запорожской области бурый медведь из зоопарка в Васильевке устроил себе развлечение, играясь с найденной где-то веревкой.

Ролик с играми своего питомца выложили на странице HomeZoo в Facebook – на видео мишка занимается тем, что, зажав в руках один конец веревки, забавляется со вторым длинным концом, постоянно запуская его в движение передними лапами.

Видео, опубликованное зоопарком, вызвало массу положительных откликов.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Национальном природном парке "Синевир" в условиях, максимально приближенных к естественным, бурые медведи заново учатся впадать в спячку. Из-за жизни в неволе многие животные разучились это делать.

Также мы писали о том, как на Прикарпатье семья взрослых медведей, спасенная осенью 2017 года из варварских условий содержания в Херсоне, впервые в своей жизни подготовилась и залегла в зимнюю спячку.

А бурые медведи, привезенные из Херсона на Прикарпатье, радовались первому снегу. Также мы писали о том, как на Прикарпатье появился "опасный преступник" – бурый лесной медведь, которому понравилось заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать мед и воск.

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Тег медведь, запорожская область, зоопарк

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