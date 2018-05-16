В Запорожской области мужчина до полусмерти избил сожительницу

Сегодня, 14:34

Копы задержали подозреваемого, которому грозит до восьми лет тюрьмы 

Фото: рixabay.com
Фото: рixabay.com

В селе Белозерка Великобелозерского района Запорожской области во время семейной ссоры мужчина серьезно избил свою сожительницу. Об этом сообщают в областном управлении полиции.

Инцидент произошел во время употребления спиртных напитков, когда они поссорились и 50-летний мужчина избил свою женщину и ударил ее ножом. С телесными повреждениями потерпевшую доставили в районную больницу.

Открыто уголовное производство по признакам статьи "умышленное тяжкое телесное повреждение", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Ведется досудебное расследование. 

Ранее в Киеве мужчина избил двухлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

Напомним, в патрульной полиции сообщили о необычном случае, который произошел в столице. 13-летний мальчик вызвал полицию, чтобы спасти младшего брата от издевательств отца.

А в столице мужчина избил 40-летнюю местную жительницу, которую избил и ограбил мужчина, с которым она познакомилась в кафе. Он провожал ее домой, и в парке новый знакомый с кулаками набросился на женщину и отнял деньги и мобильный телефон. 
Запорожье, избиение, избил, запорожская область

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"Сегодня"

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