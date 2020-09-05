В Запорожской области мужчина набросился с ножом на несовершеннолетних: есть пострадавшие

Один раненый находится в реанимации в тяжелом состоянии

В Запорожской области в кафе произошла драка с поножовщиной. Мужчина начал размахивать ножом и ранил четырех человек. Трое из них – несовершеннолетние парни.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

По данным правоохранителей, в городе Орехов 35-летний пьяный мужчина поссорился с группой людей. После этого началась драка. Злоумышленник достал нож и ударил в грудную клетку 18-летнего парня. Еще трое 17-летних ребят получили ранения ног, рук и туловища.

Сейчас 18-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Остальным медики оказали помощь и отпустили домой.

Кроме того, посетители кафе пытались устроить самосуд злоумышленнику: люди самостоятельно перевернули его автомобиль.

Полиция уже открыла уголовные производства, подозреваемого задержали. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, ранее в Харькове полиция задержала пьяного гражданина Турции, который устроил поножовщину прямо на детской площадке.

Кроме того, мы писали, как в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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