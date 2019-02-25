В Запорожской области мужчина обокрал дом своего знакомого

Злоумышленник вынес из квартиры телевизор и мобильный телефон

Иллюстрация. Фото: Нацполиция.

В Запорожской области мужчина обокрал дом своего знакомого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg 2019-02-25T17:38:22+02:00 Запорожье Злоумышленник вынес из квартиры телевизор и мобильный телефон

В поселке Акимовка местный житель обокрал своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, в полицию обратился 66-летний мужчина, который сообщил о краже из своего дома. На место оперативно прибыли полицейские, которые установили, что накануне заявитель вместе со своим знакомым распивали алкоголь, а потом хозяин дома уснул, а гость вынес из квартиры телевизор и мобильный телефон.

Спустя сутки полицейские задержали злоумышленника. Украденное имущество он успел продать. По факту кражи открыто уголовное производство. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Белой Церкви задержали начальника склада воинской части, который украл дизтоплива на миллион. А не так давно во Львове сотрудница одного из банков организовала хитрую схему хищения денег из "родного" финансового учреждения. Кроме того, ранее детективы НАБУ задержали чиновника "Укрзализныци" за растрату 13 млн гривен.

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