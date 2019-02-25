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В Запорожской области мужчина обокрал дом своего знакомого

Сегодня, 17:38

Злоумышленник вынес из квартиры телевизор и мобильный телефон

Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Иллюстрация. Фото: Нацполиция.
В Запорожской области мужчина обокрал дом своего знакомого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg Запорожье Злоумышленник вынес из квартиры телевизор и мобильный телефон

В поселке Акимовка местный житель обокрал своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, в полицию обратился 66-летний мужчина, который сообщил о краже из своего дома. На место оперативно прибыли полицейские, которые установили, что накануне заявитель вместе со своим знакомым распивали алкоголь, а потом хозяин дома уснул, а гость вынес из квартиры телевизор и мобильный телефон.

Спустя сутки полицейские задержали злоумышленника. Украденное имущество он успел продать. По факту кражи открыто уголовное производство. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Белой Церкви задержали начальника склада воинской части, который украл дизтоплива на миллионА не так давно во Львове сотрудница одного из банков организовала хитрую схему хищения денег из "родного" финансового учреждения. Кроме того, ранее  детективы НАБУ задержали чиновника "Укрзализныци" за растрату 13 млн гривен.

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Тег кража, украл, запорожская область

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