В Запорожской области мужчина открыл стрельбу из ружья: двое пострадавших

На трассе Кирилловка-Мелитополь в Запорожской области задержали мужчину, который стрелял по проезжающим автомобилям из охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"В 5 утра в Кирилловское отделение полиции поступила информация о том, что на автодороге "Кирилловка-Мелитополь" в районе села Шелюги Акимовского района, неизвестный стреляет из охотничьего ружья по проезжающим авто", – говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в результате его действий, женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения, получили незначительные телесные повреждения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Работники батальона полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области задержали жителя села Охримовка 1991 года рождения.

В ходе проведения досудебного расследования полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье мужчина похитил из гаража односельчанина.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении.

Ружье изъято и направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Открыты уголовные производства по признакам ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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