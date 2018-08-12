В Запорожской области мужчина открыл стрельбу из ружья: двое пострадавших
Ружье мужчина похитил из гаража односельчанина
На трассе Кирилловка-Мелитополь в Запорожской области задержали мужчину, который стрелял по проезжающим автомобилям из охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
"В 5 утра в Кирилловское отделение полиции поступила информация о том, что на автодороге "Кирилловка-Мелитополь" в районе села Шелюги Акимовского района, неизвестный стреляет из охотничьего ружья по проезжающим авто", – говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, в результате его действий, женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения, получили незначительные телесные повреждения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Работники батальона полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области задержали жителя села Охримовка 1991 года рождения.
В ходе проведения досудебного расследования полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье мужчина похитил из гаража односельчанина.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении.
Ружье изъято и направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
Открыты уголовные производства по признакам ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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