В Запорожской области мужчина погиб на диване перед телевизором

Мужчину нашли мертвым в его собственном доме

В Запорожской области утром 13 марта во время пожара в селе Шелюги Акимовского района пожилой мужчина погиб прямо на диване перед телевизором.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, вызов о пожаре в частном жилом доме спасатели получили в 8:23.

"В комнате жилого дома горел телевизор, домашние вещи и мебель", – говорится в сообщении.

Во время борьбы с огнем было обнаружено тело 61-летнего владельца дома без признаков жизни.





Фото: управление ГСЧС в Запорожской области

Фото: управление ГСЧС в Запорожской области

Причина пожара и обстоятельства смерти человека устанавливают специалисты.

Напомним, ранее в Николаевской области произошел смертельный пожар на военном полигоне "Широкий Лан".

Как выяснилось, возгорание в палатке произошло после того, как один из солдат решил подлить в буржуйку бензина из пластиковой бутылки, несмотря на запреты.

Между тем, по словам Военной службы правопорядка, все участники инцидента находились в трезвом состоянии, а трагедия произошла исключительно по халатности одного из солдат.

В итоге, в огне погиб один военнослужащий, и еще семеро с ожогами были госпитализированы.