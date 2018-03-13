В Запорожской области мужчина погиб на диване перед телевизором
Мужчину нашли мертвым в его собственном доме
В Запорожской области утром 13 марта во время пожара в селе Шелюги Акимовского района пожилой мужчина погиб прямо на диване перед телевизором.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, вызов о пожаре в частном жилом доме спасатели получили в 8:23.
"В комнате жилого дома горел телевизор, домашние вещи и мебель", – говорится в сообщении.
Во время борьбы с огнем было обнаружено тело 61-летнего владельца дома без признаков жизни.
Фото: управление ГСЧС в Запорожской области
Фото: управление ГСЧС в Запорожской области
Причина пожара и обстоятельства смерти человека устанавливают специалисты.
Напомним, ранее в Николаевской области произошел смертельный пожар на военном полигоне "Широкий Лан".
Как выяснилось, возгорание в палатке произошло после того, как один из солдат решил подлить в буржуйку бензина из пластиковой бутылки, несмотря на запреты.
Между тем, по словам Военной службы правопорядка, все участники инцидента находились в трезвом состоянии, а трагедия произошла исключительно по халатности одного из солдат.
В итоге, в огне погиб один военнослужащий, и еще семеро с ожогами были госпитализированы.
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