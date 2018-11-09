В Запорожской области мужчина скалкой до полусмерти избил бывшую жену

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к году лишения свободы

В Запорожской области судили мужчину, который жестоко избил бывшую супругу, который не смог совладать с эмоциями и набросился на женщину.

Как сообщает IPnews, инцидент произошел в октябре 2018 года в Приморском районе, и полицейские установили, что мужчина пришел домой к бывшей жене, устроил скандал, а затем избил ее.

Как выяснилось, ссора возникла из-за того, что женщина распродавала домашние вещи ради алкоголя. В ходе скандала мужчина схватил скалку и несколько раз ударил ею по голове пострадавшей.

После этого женщина выбежала из дома, но разъяренный обидчик догнал ее и продолжил избивать. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, и поставили ей диагноз – "множественные ушибы, закрытый перелом нижней челюсти и переломы ребер справа и слева".

Подозреваемого задержали. На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Кроме того, пострадавшая заявила, что не имеет претензий к экс-супругу. Суд вынес мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Напомним, ранее в Фастове произошло жестокое убийство женщины возле детского садика. Жительнице города нанесли 24 ножевых ранения, подозреваемый задержан.

Кроме того, в Киевской области ревнивый муж задушил жену голыми руками. После убийства мужчина оставил тело посреди двора. Утром погибшую увидел сосед и позвонил в полицию.