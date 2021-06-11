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В Запорожской области мужчина выпил бензин и пошел курить: он в реанимации с ожогами

11 июня 2021 15:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина был настолько пьян, что перепутал бутылки и не понял, что это был бензин – сейчас он в реанимации

В Запорожской области в больницу госпитализировали мужчину с ожогами. Он случайно выпил бензин и после этого пошел курить.

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Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что 28-летнего жителя села Приморское Васильевского района привезли в запорожскую больницу с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота, 40% верхних конечностей.

061.ua ссылаясь на свои источники пишет, что мужчина пришел к своему знакомому и несколько дней с ним выпивал. В доме он нашел бутылку с жидкостью, сделал несколько глотков и вышел на улицу, чтобы покурить.

Оказалось, в бутылке был бензин, но мужчина был слишком пьян, чтобы различить. Сейчас она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

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В полиции отметили, что сейчас выясняют все детали инцидента.

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Напомним, в Кривом Роге парень облил беременную бензином и поджег. Девушка около недели провела в больнице, но медики не смогли ее спасти.

Кроме того, в Днепре скончался 12-летний мальчик, который 22 мая случайно поджог себя.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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