Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожской области на дороге разлились химикаты

16 июля, 15:40

Бойцы ГСЧС смыли химическое вещество с проезжей части

В Запорожье мужчина выпал из окна и чудом спасся
В Запорожье мужчина выпал из окна и чудом спасся. Фото: ГСЧС

В Запорожской области на трассу Харьков – Симферополь вылилось около 80 литров химикатов – во время движения автомобиля упала и треснула пластиковая емкость, из которой вытекло неизвестное химического вещества.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, 15 июля около 22 часов спасатели получили информацию об инциденте на дороге в Вольнянском районе, у поворота на село Богатыровка.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на дороге находится бочка с надписью "Гипан-М", из которой вытекло около 80 литров вещества. Подразделения ГСЧС смыли жидкость с проезжей части. Также вместе со спасателями работал экипаж полиции Запорожья, регулировал движение транспорта, Дорожное эксплуатационное управление, которые посыпали отсевом место, где была разлита жидкость", – говорится в сообщении.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что после попадания химикатов в реку Рось жители села Збаржевка в Винницкой области были вынуждены жить без питьевой воды. Ведь содержание химикатов в водопроводе и колодцах села в 20 раз превышало норму.


Напомним, яд вылился в Рось, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП. Опасные пестициды неизвестные украли у фермеров. Они же говорят, что преступники тщательно спланировали кражу и, вероятно, везли дорогие химикаты заказчику.

Также сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрывали водоснабжение для жителей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дорога, химикаты, запорожская область, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области на дороге разлились химикаты". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове спасатели сняли с крыши торгового центра двух девушек

Сегодня, 13:46

Бойцы ГСЧС эвакуировали подростков, застрявших на большой высоте

В Кривом Роге провели спасательную операцию ради 140-килограммового кабана

Вчера, 11:55

Животное вытащили с помощью пожарных рукавов

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

6 способов ускорить обмен веществ для похудения

Бег и диабет. Как ведет себя организм при нагрузка

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания

Можно ли бегать при заболеваниях щитовидки

Почему нельзя использовать пиратскую копию Windows 10

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Джанабаева впервые за долгое время показала старшего сына

Какая худенькая: 36-летняя Ксения Бородина показала фигуру
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь