В Запорожской области на дороге разлились химикаты

Бойцы ГСЧС смыли химическое вещество с проезжей части

В Запорожье мужчина выпал из окна и чудом спасся. Фото: ГСЧС

В Запорожской области на трассу Харьков – Симферополь вылилось около 80 литров химикатов – во время движения автомобиля упала и треснула пластиковая емкость, из которой вытекло неизвестное химического вещества.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, 15 июля около 22 часов спасатели получили информацию об инциденте на дороге в Вольнянском районе, у поворота на село Богатыровка.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на дороге находится бочка с надписью "Гипан-М", из которой вытекло около 80 литров вещества. Подразделения ГСЧС смыли жидкость с проезжей части. Также вместе со спасателями работал экипаж полиции Запорожья, регулировал движение транспорта, Дорожное эксплуатационное управление, которые посыпали отсевом место, где была разлита жидкость", – говорится в сообщении.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что после попадания химикатов в реку Рось жители села Збаржевка в Винницкой области были вынуждены жить без питьевой воды. Ведь содержание химикатов в водопроводе и колодцах села в 20 раз превышало норму.

Напомним, яд вылился в Рось, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП. Опасные пестициды неизвестные украли у фермеров. Они же говорят, что преступники тщательно спланировали кражу и, вероятно, везли дорогие химикаты заказчику.

Также сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрывали водоснабжение для жителей.

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