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В Запорожской области на карантин из-за гриппа закрыты более 30 школ

Вчера, 16:29

Вынужденные каникулы, кроме школьников, объявили и воспитанникам двух детсадов

В Запорожской области на карантин закрыты 44 школы
В Запорожской области на карантин закрыты 44 школы. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА
В Запорожской области на карантин из-за гриппа закрыты более 30 школ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/337/02e/5c533702eb418.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/337/02e/5c533702eb418.jpg Запорожье Вынужденные каникулы, кроме школьников, объявили и воспитанникам двух детсадов

В Запорожской области из-за уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями остаются закрытыми 33 школы и два детских сада. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

Так, на минувшей неделе в области было зарегистрировано 9140 случаев заболевания, причем дети составили большую часть из заболевших – 68%. В больницы были госпитализированы 229 человек, из них 153 – дети.

В связи с этим, на карантин были полностью закрыты 33 школы области, в том числе все школы Мелитополя. Также временно приостановлено обучение в 60 отдельных классах и двух детских садах.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.

Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.

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Тег грипп, ОРВИ, карантин, запорожская область

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