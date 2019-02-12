В Запорожской области на карантин из-за гриппа закрыты более 30 школ
Вынужденные каникулы, кроме школьников, объявили и воспитанникам двух детсадов
В Запорожской области из-за уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями остаются закрытыми 33 школы и два детских сада. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.
Так, на минувшей неделе в области было зарегистрировано 9140 случаев заболевания, причем дети составили большую часть из заболевших – 68%. В больницы были госпитализированы 229 человек, из них 153 – дети.
В связи с этим, на карантин были полностью закрыты 33 школы области, в том числе все школы Мелитополя. Также временно приостановлено обучение в 60 отдельных классах и двух детских садах.
Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.
Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.
Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.
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