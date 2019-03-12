В Запорожской области на карантине из-за гриппа остаются девять школ

Вынужденные каникулы продолжаются для учеников девяти школ и отдельных классов еще семи заведений

В Запорожской области десять школ закрыли на карантин. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

В Запорожской области на карантине из-за гриппа остаются девять школ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e67/0ea/5c7e670eaa254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e67/0ea/5c7e670eaa254.jpg 2019-03-12T16:23:36+02:00 Запорожье Вынужденные каникулы продолжаются для учеников девяти школ и отдельных классов еще семи заведений

В Запорожской области девять школ остаются на карантине из-за заболевания учеников гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Кроме того, на вынужденные каникулы ушли школьники отдельных классов еще в семи учебных заведениях.

Как сообщили в Запорожской областной государственной администрации со ссылкой на лабораторный центр Минздрава, на карантине остаются семь учебных заведений в Энергодаре (учебно-воспитательные комплексы №1 и №5, общеобразовательные школы №2, №4 и №7, гимназия "Гармония" и лицей), а также по одному учебному заведению в Запорожье (ООШ №73) и Приазовском районе (Шевченковский УВК).

При этом в шести школах Запорожья остановлены занятия в отдельных классах (гимназия №31, лицей №62, ООШ №40, №59, УВК №63 и "Выбор"), а также в одной школе Мелитополя (ООШ №7).

Сообщается, что на прошлой неделе в Запорожской области показатель заболеваемости был ниже эпидемиологического порога на 47,6%, в Запорожье – на 51%.

Напомним, с 25 февраля по 03 марта 2019 года в Украине от гриппа умерло четыре человека. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

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