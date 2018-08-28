В Запорожской области на крупной взятке поймали прокурора

Мужчина вымогал у предпринимателя пять тысяч долларов США

В Запорожской области правоохранители задержали при получении взятки в размере пять тысяч долларов США прокурора одного из отделов Мелитопольской местной прокуратуры. Об сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Мужчину задержали 27 августа. Как установили правоохранители, прокурор Акимовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры области вымогал у предпринимателя взятку за непривлечение его к уголовной ответственности и непринятие мер по наложению ареста на имущество.

Прокурора и его посредника задержали по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Получение взятки должностным лицом в особо крупных размерах").

Сейчас первоочередные следственные и процессуальные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.