В Запорожской области на крупной взятке поймали прокурора

Сегодня, 14:55

Мужчина вымогал у предпринимателя пять тысяч долларов США

Автор фото: Юрий Кузнецов, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Запорожской области правоохранители задержали при получении взятки в размере пять тысяч долларов США прокурора одного из отделов Мелитопольской местной прокуратуры. Об сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Мужчину задержали 27 августа. Как установили правоохранители, прокурор Акимовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры области вымогал у предпринимателя взятку за непривлечение его к уголовной ответственности и непринятие мер по наложению ареста на имущество.

Прокурора и его посредника задержали по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Получение взятки должностным лицом в особо крупных размерах").
Сейчас первоочередные следственные и процессуальные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.

 
взятка, прокурор, задержание, запорожская аэс

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Источник:

УНИАН

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