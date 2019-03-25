В Запорожской области на пожаре погиб мужчина

Тело хозяина дома обнаружили пожарные

В Запорожской области на пожаре погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8a0/a1c/5c98a0a1c82b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8a0/a1c/5c98a0a1c82b5.jpg 2019-03-25T11:39:54+02:00 Запорожье Тело хозяина дома обнаружили пожарные

В селе Приазовское в Запорожской области во время пожара погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В воскресенье, 24 марта, спасатели получили сообщение о том, что загорелся частный дом на улице Южной. Спустя 10 минут после прибытия пожарные полностью ликвидировали возгорание.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 63-летний хозяин дома.







Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.

Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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