В Запорожской области на пожаре погиб мужчина
Тело хозяина дома обнаружили пожарные
В селе Приазовское в Запорожской области во время пожара погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
В воскресенье, 24 марта, спасатели получили сообщение о том, что загорелся частный дом на улице Южной. Спустя 10 минут после прибытия пожарные полностью ликвидировали возгорание.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 63-летний хозяин дома.
Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту происшествия проводится расследование.
Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.
Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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