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В Запорожской области на территории детсада нашли труп

Сегодня, 13:53

Тело мужчины было направлено на экспертизу

Иллюстрация. Фото: Вместе
Иллюстрация. Фото: Вместе.
В Запорожской области на территории детсада нашли труп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg Запорожье Тело мужчины было направлено на экспертизу

В Запорожской области на территории яслей в Гуляйполе, недалеко от аварийного выхода на первом этаже был обнаружен труп мужчины 1957 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе Гоструда в Запорожской области, умерший был сторожем, а тело нашли 5 февраля, около 6:00. На место происшествия были вызваны правоохранители и медики скорой помощи.

Тело было направлено на экспертизу. По предварительным данным мужчина умер естественной смертью. Причины инцидента выясняются. По данному факту специальная комиссия проводит расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Киеве прямо за рулем умер таксист: посреди дороги мужчина остановился и попросил пассажира вызвать "скорую", но спасти ему жизнь врачи не смогли. 

"Проезжая мимо рынка "Юность" он сбросил скорость, остановил автомобиль и схватился за сердце. Пассажир сразу позвонил "103". Медики переместили водителя в карету скорой помощи и провели реанимационные мероприятия. Но вернуть его к жизни не удалось", - говорится в сообщении.

Умершему было около 50 лет. На место прибыл экипаж патрульной полиции, который взял показания у пассажира. Причины смерти устанавливаются.

Также сообщалось, что в киевском супермаркете внезапно умер мужчина. Несмотря на то что тело еще не вывезли из помещения, супермаркет продолжает работать в обычном режиме.

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Тег умер, труп, запорожская область, Гуляйполе

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