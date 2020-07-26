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В Запорожской области на трассе вспыхнул пассажирский автобус: видео

26 июля, 19:55

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Из-за пожара дорогу затянуло дымом

В Запорожской области недалеко от курортного поселка Кирилловка загорелся большой пассажирский автобус. Очевидцы сняли пожар на видео.

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Как сообщает РИА "Мелитополь", инцидент произошел сегодня, 26 июля, на трассе Акимовка – Кирилловка. У транспортного средства, по его данным, вспыхнул моторный отсек. Из-за пожара в автобусе дорогу затянуло дымом.

Напомним, не так давно в Черкасской области во время движения загорелся рейсовый автобус. В салоне на тот момент находились девять пассажиров. Пламя охватило автобус, который выполнял рейс Черкассы – Киев. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.

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Кроме того, в Киеве на проспекте Победы близ станции метро "Святошин" на ходу загорелся автобус Volvo. Водитель быстро успел остановиться и выпустить людей, после чего пытался самостоятельно погасить пожар.

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Подобный инцидент произошел и в Полтавской области:

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видео трасса автобусы пожар Запорожская область кирилловка

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