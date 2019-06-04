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В Запорожской области на взятке погорел заместитель военкома

4 июня, 11:14

Майора задержали на его рабочем месте

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали за получение взятки заместителя начальника одного из районных военных комиссариатов региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, заместитель военкома – начальник отделения комплектования одного из объединенных городских военных комиссариатов требовал от местного жителя 29 тысяч гривен. За эти деньги майор обещал мужчине содействие в уклонении от призыва на срочную службу и снятие с воинского учета. Взяточника задержали на рабочем месте при получении всей суммы.

Фото: СБУ

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, военком, военкомат, заместитель, Запорожская область

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