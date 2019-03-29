В Запорожской области на взятке поймали двух полицейских

Мужчин задержали на одной из центральных улиц Мелитополя после получения первой части взятки

Фото: СБУ.

В Запорожской области на взятке поймали двух полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/db3/42d/5c9db342d38ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/db3/42d/5c9db342d38ea.jpg 2019-03-29T07:52:00+02:00 Запорожье Мужчин задержали на одной из центральных улиц Мелитополя после получения первой части взятки

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке двух инспекторов Управления патрульной полиции региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, полицейские вымогали от местного жителя десять тысяч гривен. За указанную сумму чиновники обещали не привлекать мужчину к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Полицейских задержали на одной из центральных улиц Мелитополя после получения первой части взятки в размере четырех тысяч гривен.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления возможной причастности задержанных полицейских в вымогательстве взяток", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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