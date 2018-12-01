В Запорожской области начали действовать ограничения для силовиков из-за военного положения

Сегодня, 21:05

Гражданское население также должно придерживаться нескольких правил


В Запорожской области заработали ограничения для силовиков в связи с введением военного положения. Теперь полицейские останутся без отпуска, а военнообязанные будут отчитываться о выезде за границу.

Также в городе увеличили количество патрулей, усилили охрану промышленных предприятий, железнодорожного вокзала и международного аэропорта. И теперь военнообязанные должны сообщать об изменении адреса проживания, а при желании – им необходимо обращаться за разрешением в военкомат.

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"У нас есть директива, в которой указано, что военнообязанный должен получить разрешение в военном комиссариате по месту приписки, где он приписан, на смену места жительства. Военный комиссар, в настоящее время районный, не имеет права отказать гражданину в передвижении", - рассказал и.о. военного комиссара Запорожского областного военкомата.

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Однако ограничений на передвижение пока не внедряли. Не планируют в Запорожье и военных сборов для резервистов. Хотя с начала введения военного положения, говорят в военкомате, к ним уже обратилось несколько добровольцев, которых пока просто ставят на учет. Как и в других областях, где действует военное положение, в Запорожье не объявляли мобилизации. Для гражданских действуют лишь правило не носить военных мундиров, а также иметь при себе удостоверение личности.

Напомним, в Минобороны назвали дату начала сборов резервистов и военнообязанных.
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Источник:

"Сегодня"

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