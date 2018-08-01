В Запорожской области нашли очередного утопленника

Сегодня, 11:24

Тело утопленника два дня находилось в воде

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В поселке Черниговка Запорожской области во время купания утонул человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как стало известно, 31 июля в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что около 17:00 29 июля на реке в районе улицы Светлая в поселке Черниговка под водой исчез человек.

Спасатели с помощью спасательной веревки достали тело мужчины из воды и передали работникам полиции для проведения судмедэкспертизы.  Погибшим оказался 38-летний местный житель.

Напомним, ранее в курортном Бердянске люди жаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.

Ранее в Днепре утонул молодой парень. Накануне гибели юноша с друзьями праздновал сдачу государственного экзамена в Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры.

Также мы писали о том, как на берегу Черного моря в районе села Приморское нашли тело 11-летнего мальчика, который исчез в воде в понедельник утром. Также мы писали, что на Прикарпатье утонул мужчина, который бросился спасать троих детей.
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"Сегодня"

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