В Запорожской области нашли очередного утопленника

В поселке Черниговка Запорожской области во время купания утонул человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как стало известно, 31 июля в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что около 17:00 29 июля на реке в районе улицы Светлая в поселке Черниговка под водой исчез человек.

Спасатели с помощью спасательной веревки достали тело мужчины из воды и передали работникам полиции для проведения судмедэкспертизы. Погибшим оказался 38-летний местный житель.

Напомним, ранее в курортном Бердянске люди жаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.

Ранее в Днепре утонул молодой парень. Накануне гибели юноша с друзьями праздновал сдачу государственного экзамена в Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры.

Также мы писали о том, как на берегу Черного моря в районе села Приморское нашли тело 11-летнего мальчика, который исчез в воде в понедельник утром. Также мы писали, что на Прикарпатье утонул мужчина, который бросился спасать троих детей.