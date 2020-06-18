В Запорожской области нашли повешенным мужчину, который порезал двухлетнего сына

В Запорожской области в CИЗО нашли мертвым мужчину, который порезал ножом своего двухлетнего сына. Как рассказали в местном управлении полиции, горе-отец покончил жизнь самоубийством, сообщает УНИАН.
По данным копов, мужчина свел счеты с жизнью через повешение. Что касается раненого ребенка, то сейчас мальчик находится в критическом состоянии в Запорожской областной детской клинической больнице.
Напомним, жуткий инцидент произошел ночью 16 июня в Новониколаевском районе. Пьяный мужчина во время ссоры с женой несколько раз ударил ножом их двухлетнего сына. Объяснить причины своего поступка копам задержанный не смог.
Отметим, что недавно в Киеве за неделю жертвами домашнего насилия стали 15 детей.
Мы уже сообщали, что во время карантина многие страны зафиксировали рост уровня домашнего насилия. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия.
Также сайт "Сегодня" рассказывал, как можно защитить ребенка от жестоких родителей:
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