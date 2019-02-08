В Запорожской области ночью обокрали школу: опубликованы фото

В Мелитопольском районе злодеи вынесли из школы ноутбуки и ценные вещи

В Запорожской области ночью обокрали школу: опубликованы фото 2019-02-08T18:17:00+02:00 Запорожье В Мелитопольском районе злодеи вынесли из школы ноутбуки и ценные вещи







В Мелитопольском районе участковые офицеры раскрыли кражу из школы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполици Запорожской области.

Как стало известно, с заявлением о краже в полицию обратился директор одного из коммунальных учреждений района. Он заявил, что неизвестные ночью повредили окна, затем проникли в здание школы и вынесли оттуда ноутбуки, флэш-накопители и талоны на горючее. Общая сумма ущерба составила около 17 000 гривен.

Спустя некоторое время полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались жители Акимовского района 19 и 22 лет. По факту кражи открыто уголовное производство. В четверг, 7 февраля, подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

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