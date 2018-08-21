В Запорожской области обнаружили бешеную лису: объявлен карантин

Животное подстрелили в одном из сел области

В селе Новоказанковатое Запорожской области обнаружили лису, больную бешенством. Об этом сообщает местная Госпотребслужба.

Животное сразу подстрелили и отдали на экспертизу, которая и подтвердила то, что лиса была больна бешенством. 15 августа на территории села и охотничьих угодий объявили карантин. На данный момент ведутся первоочередные действия для предотвращения распространения инфекции.

Отметим, что заражение бешенством человека в большинстве случаев приводит к смерти, если вовремя не начать лечение.

Напомним, 15 августа в Чугуевском районе Харьковской области 67-летняя женщина стала жертвой нападения лисицы и была госпитализирована.

Кроме того, не так давно в Киеве обнаружили бешеную лису, которую загрызли собаки. В свою очередь, эпизоотологи Деснянского района провели вынужденную вакцинацию всех животных на территории предприятия.

Ранее в Харькове у домашнего кота, который жил на территории частного дома по улице Большой Жихарской, специалисты обнаружили бешенство.



