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В Запорожской области обнаружили нелегального мигранта из Австралии

Сегодня, 05:40

Нелегала оштрафовали и могут выслать на родину

Фото: railwayz.infо
Фото: railwayz.infо.
В Запорожской области обнаружили нелегального мигранта из Австралии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg Запорожье Нелегала оштрафовали и могут выслать на родину

В Запорожской области разоблачили нелегального мигранта из Австралии, который в 2014 году женился на украинке, но оформлять легальный вид на жительство не стал.

Как сообщили в областном управлении Государственной миграционной службы, мигранта выявили сотрудники мелитопольского отдела.

Мужчина прибыл в Украину в 2014 году и женился на украинке, а через год купил поддельные документы о виде на жительство в сомнительной адвокатской конторе. При этом документ был оформлен с 2012 года, то есть за два года до того, как он въехал на территорию Украины.

На нелегала составили административный протокол и оштрафовали. Также ему грозит принудительное выдворение из Украины. Информация о поддельных документах была передана в полицию.

Напомним, что ранее в Польше задерживали граждан Украины, которых подозревали в незаконной легализации иностранцев. В частности, за это арестовали украинцев в Люблине.

Кроме того, мы сообщали о том, что в Польше наблюдается стремительный отток украинских работников – в ближайшее время страну покинут до 60% украинцев, или более полумиллиона квалифицированных работников.

Стоит добавить, что в центральных районах Польши полицейские задержали трех граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет, а также владельца этого бизнеса.

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Тег Запорожье, Запорожская область, австралиец, нелегал, мигрант

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