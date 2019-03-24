В Запорожской области обнаружили нелегального мигранта из Австралии
Нелегала оштрафовали и могут выслать на родину
В Запорожской области разоблачили нелегального мигранта из Австралии, который в 2014 году женился на украинке, но оформлять легальный вид на жительство не стал.
Как сообщили в областном управлении Государственной миграционной службы, мигранта выявили сотрудники мелитопольского отдела.
Мужчина прибыл в Украину в 2014 году и женился на украинке, а через год купил поддельные документы о виде на жительство в сомнительной адвокатской конторе. При этом документ был оформлен с 2012 года, то есть за два года до того, как он въехал на территорию Украины.
На нелегала составили административный протокол и оштрафовали. Также ему грозит принудительное выдворение из Украины. Информация о поддельных документах была передана в полицию.
Напомним, что ранее в Польше задерживали граждан Украины, которых подозревали в незаконной легализации иностранцев. В частности, за это арестовали украинцев в Люблине.
Кроме того, мы сообщали о том, что в Польше наблюдается стремительный отток украинских работников – в ближайшее время страну покинут до 60% украинцев, или более полумиллиона квалифицированных работников.
Стоит добавить, что в центральных районах Польши полицейские задержали трех граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет, а также владельца этого бизнеса.
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