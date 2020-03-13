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В Запорожской области от гриппа умер шестилетний мальчик: подробности

13 марта, 15:32

Тина Наринецкая

Ребенка лечили дома

В Мелитополе Запорожской области грипп унес еще одну жизнь – умер шестилетний мальчик. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре МОЗ.

"В городе Мелитополе зарегистрирован летальный случай от гриппа у мальчика 6 лет", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, ребенок заболел 5 марта. К семейному врачу родители малыша обратились 6 марта. У ребенка за была повышенная температура, незначительный насморк и боль в горле. Мальчику поставили диагноз "назофарингит" и его лечили дома.

9 марта состояние больного стремительно ухудшилось, а температура тела упала до 34 градусов. Его госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы в 12:10, а в 12:50 ребенок умер. Против гриппа мальчик не был привит.

"При исследовании секционного материала методом ПЦР выявлена РНК гриппа А (H1N1). Патологоанатомический диагноз – острая легочно-сердечная недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония", – отметили в центре.

Ранее мы писали о смерти от гриппа молодой женщины в Николаевской области – пациентке был всего 31 год: ее госпитализировали в тяжелом состоянии – болезнь протекала молниеносно.

Также "Сегодня" сообщали, что, чтобы остановить грипп и респираторные заболевания, в Украине начали обеззараживать общественный транспорт.

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смерть ребенок грипп Мелитополь мальчик запорожская область

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