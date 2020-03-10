В Запорожской области от осложнений "свиного" гриппа умер мужчина

Мужчина обратился к врачам на шестой день после начала заболевания

В Приморском районе Запорожской области зафиксирован летальный исход от осложнений гриппа – свиной пандемический грипп А(H1N1) стал причиной смерти 51-летнего мужчины.

Об этом сообщили в областном Лабораторном центре Минздрава.

По данным ведомства, мужчину госпитализировали в реанимацию районной больницы в тяжелом состоянии с диагнозом "грипп, двусторонняя пневмония".

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Отмечается, что мужчина обратился за медицинской помощью на шестые сутки после начала заболевания. От гриппа он не был вакцинирован.

Также медики подчеркнули, что, по состоянию на 10 марта в Запорожской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 3,4%. В том числе в школах по болезни количество отсутствующих учащихся увеличилось с 7% до 8%.

Ранее мы писали, что пока внимание многих украинцев приковано к распространению коронавируса, проникшего в нашу страну, более полусотни людей стали жертвами осложнений "обычного" гриппа.

Так, недавно в Запорожской области грипп унес жизнь 15-летней школьницы Виктории Кабыткиной.

Кроме того, "Сегодня" сообщали, что, чтобы остановить грипп и респираторные заболевания, в Украине начали обеззараживать общественный транспорт – вагоны метро и салоны троллейбусов обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами.

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