В Запорожской области откроют общежитие для переселенцев с Донбасса

В Запорожской области на территории города Токмак планируют открыть первое общежитие для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. На реконструкцию заброшенного дома было выделено 13 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, открытие общежития запланировано на конец 2019 года, а реконструкция здания ведется при поддержке правительства Германии и благотворительных организаций.

Ожидается, что после завершения работ нежилое, заброшенное помещение станет комфортным и там поселятся несколько семей. В общежитии будет 18 квартир, где смогут проживать 54 человека. На сегодняшний день в Токмаке зарегистрировано 55 семей вынужденных переселенцев — 165 человек.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко объяснил, как переселенцы могут оформить субсидии и социальные выплаты.

Также мы писали о том, как переселенцам в Мариуполе вручили ключи от 63 служебных квартир. Жилье выкупили у горожан. Всего из государственного и городского бюджетов потратили 30 миллионов гривен.

Половину суммы выделили из госбюджета, столько же из бюджета городского. В каждой квартире был сделан ремонт, а городская власть помогла и с мебелью.