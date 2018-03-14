В Запорожской области перевернулась машина с детьми-спортсменами

Сегодня, 18:02

Авария произошла из-за большой ямы на дороге


Фото: ПроБердянск

Фото: ПроБердянск

Фото: ПроБердянск

В ночь на 14 марта в Запорожской области на трассе возле села Замостье перевернулся микроавтобус, в котором ехали дети-спортсмены из Бердянска и Мариуполя.

Как сообщает "ПроБердянск", по одной из версий, ДТП могло случиться из-за того, что машина попала в большую яму.

Водители, проезжавшие мимо, помогли детям выбраться из перевернутого автомобиля и вызвали эвакуатор.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне в Запорожской области в ДТП погибла семилетняя девочка, которая вместе с мамой на велосипеде попала под колеса микроавтобуса.

Ранее глава МВД Арсен Аваков, озвучил шокирующую статистику дорожных происшествий в стране и предложил жесткие меры наказания для нарушителей.

Так, по данным начальника департамента патрульной полиции Евгения Жукова, на дорогах мирных городов гибнет в несколько раз больше людей, чем на полях боевых действий.

"В зоне проведения АТО за год погибло 763 наших защитника, в это же время в мирных городах на наших дорогах погибло в четыре раза больше наших граждан. Каждый день в среднем погибает восемь человек", – рассказал он.
авария, ДТП, запорожская область

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