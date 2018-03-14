В Запорожской области перевернулась машина с детьми-спортсменами
Авария произошла из-за большой ямы на дороге
Фото: ПроБердянск
Фото: ПроБердянск
Фото: ПроБердянск
В ночь на 14 марта в Запорожской области на трассе возле села Замостье перевернулся микроавтобус, в котором ехали дети-спортсмены из Бердянска и Мариуполя.
Как сообщает "ПроБердянск", по одной из версий, ДТП могло случиться из-за того, что машина попала в большую яму.
Водители, проезжавшие мимо, помогли детям выбраться из перевернутого автомобиля и вызвали эвакуатор.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, накануне в Запорожской области в ДТП погибла семилетняя девочка, которая вместе с мамой на велосипеде попала под колеса микроавтобуса.
Ранее глава МВД Арсен Аваков, озвучил шокирующую статистику дорожных происшествий в стране и предложил жесткие меры наказания для нарушителей.
Так, по данным начальника департамента патрульной полиции Евгения Жукова, на дорогах мирных городов гибнет в несколько раз больше людей, чем на полях боевых действий.
"В зоне проведения АТО за год погибло 763 наших защитника, в это же время в мирных городах на наших дорогах погибло в четыре раза больше наших граждан. Каждый день в среднем погибает восемь человек", – рассказал он.
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