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В Запорожской области под колеса автомобиля попали трое военных (фото)

5 февраля, 12:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы открыли уголовное производство

В Энергодаре Запорожской области легковой автомобиль сбил троих военнослужащих, которые переходили дорогу.

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Как рассказали в пресс-службе ГУ НП, женщина-водитель автомобиля Кia Rіо, 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова, не выдержала безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

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По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в Запорожье в ДТП пострадали 14 человек. На улице Бородинской водитель автобуса Mercedes-Benz выехал за пределы проезжей части, маршрутка с пассажирами врезалась в электроопору.

Также напомним, в Одессе пьяный водитель сбил двоих детей. Сейчас они в больнице.

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