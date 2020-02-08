В Запорожской области под лед провалились дети

/ Фото: Reuters

В Запорожской области сегодня, 8 февраля, на пруду утонули трое детей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасательной службы, сегодня в селе Долинское на местном пруду под лед провалились трое детей 2014 года рождения. В результате инцидента дети погибли.

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Ранее в Житомирской области спасли людей, очутившихся на ледяном острове. Двое мужчин и женщина в Житомирской области оказались в ловушке. Сломанный лед отрезал им путь к земле. А были они в 70 метрах от берега. Спасатели на лодке прорубили тонкий лед, и добрались до бедолаг. С ними провели беседу о безопасности.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в России льдина с 300 рыбаками оторвалась от берега. Это произошло на юге российского Сахалина.

Также мы писали о том, как в Павлограде рыбак едва не утонул в реке. От гибели мужчину спасли случайные прохожие и оперативность сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – экстремала вытащили из ледяной воды.

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