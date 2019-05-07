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В Запорожской области подросток погиб, делая селфи на мосту

7 мая, 14:29

15-летний мальчик получил удар током и упал на землю с высоты семи метров

Фото: Евгений Кравцов, Facebook

В Запорожской области 15-летни подросток погиб, пытаясь сделать селфи на железнодорожном мосту. Как сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги, трагедия произошла 5 мая в городе Васильевка.

Следствие установило, что группа подростков решила сделать оригинальное селфи на металлическом железнодорожном мосту.

В ходе расследования выяснилось, что двое парней по технической лестнице вскарабкались наверх и попытались по балке перейти на другую сторону сооружения под несущим тросом контактной сети.

Одному из подростков это удалось, а другой, дотронувшись до контактного провода, получил удар током и упал на землю с высоты семи метров. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. 

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, получил удар током, и оказался в реанимации. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички. Кроме того, мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома.

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Тег подросток, вагон, запорожская область, удар током, селфи, васильевка

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