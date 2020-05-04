Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,96
29,29
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Запорожской области похоронили бойца, погибшего на Донбассе: фото

4 мая, 13:25

Руслан Ровик

С бойцом простились в селе, где он родился

В Запорожской области простились с 30-летним Алексеем Лисиным, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" и погиб на Донбассе во время обстрела, выполняя боевую задачу.

Церемония прощания прошла в родном селе воина – Горьком, сообщается на официальной странице подразделения в Facebook.

"Провожали в последний путь Алексея всем селом — собралось около 120 гражданских и двух десятков военных — побратимов "Лиса", командиров, капелланов бригады, представителей гражданско-военного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, что Алексей Лисин присоединился к бригаде в прошлом году, когда она обороняла Авдеевское направление в Донецкой области.

У воина остались старенькая бабушка, младший брат, старшая сестра, 12-летняя дочь от первого брака и любимая девушка, с которой он планировал жениться.

Напомним, ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

Также мы сообщали о том, что украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Донбасс похороны запорожская область потери ВСУ

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 4 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 4 мая и все подробности из регионовУкраина
Грозы, град и штормовой ветер: синоптик предупредила о непогоде в понедельник
Грозы, град и штормовой ветер: синоптик предупредила о непогоде в понедельникУкраина
Потери ВСУ на Донбассе: военные рассказали о погибшем бойце
Потери ВСУ на Донбассе: военные рассказали о погибшем бойцеДонбасс
В Запорожской области в ДТП насмерть разбились три человека (фото)
В Запорожской области в ДТП насмерть разбились три человека (фото)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...