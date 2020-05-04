В Запорожской области похоронили бойца, погибшего на Донбассе: фото

В Запорожской области простились с 30-летним Алексеем Лисиным, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" и погиб на Донбассе во время обстрела, выполняя боевую задачу.
Церемония прощания прошла в родном селе воина – Горьком, сообщается на официальной странице подразделения в Facebook.
"Провожали в последний путь Алексея всем селом — собралось около 120 гражданских и двух десятков военных — побратимов "Лиса", командиров, капелланов бригады, представителей гражданско-военного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Напомним, что Алексей Лисин присоединился к бригаде в прошлом году, когда она обороняла Авдеевское направление в Донецкой области.
У воина остались старенькая бабушка, младший брат, старшая сестра, 12-летняя дочь от первого брака и любимая девушка, с которой он планировал жениться.Напомним, ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.
Также мы сообщали о том, что украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:
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