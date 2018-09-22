В Запорожской области полицейские разоблачили браконьеров в отлове "молодняка" рыбы

Правонарушители на промысловом судне выловили более 200 кг рыбы, большая часть которой является так называемым "молодняком"

В Запорожской области полицейские разоблачили браконьеров на промысловом судне в отлове "молодняка" рыбы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Правонарушители на промысловом судне выловили более 200 кг рыбы, большая часть которой является так называемым "молодняком", то есть чрезвычайно малого размера. На ответственного за промысел правоохранительные составили административный протокол. Причиненные браконьерами ущерб будут устанавливать следователи – в рамках открытого уголовного производства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из украинских водоемов может исчезнуть вся рыба. Уже в ближайшие десятилетия. А все из-за браконьеров. Незаконный вылов сравнялся по масштабу с промышленным, говорят в ассоциации рыболовов.

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Напомним, в Одесской области поймали рыбака с уловом краснокнижной рыбы.

Ранее в Украине ввели ограничения на рыбную ловлю в связи с началом нереста рыбы. Пока нерест будет продолжаться, рыбачить можно только с берега на одну удочку.

Также мы писали, что в апреле водная полиция Киевской области задержала в Переяславе-Хмельницком за браконьерство 40-летнего мужчину, который работал ранее начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток злоумышленник выловил в акватории Днепра более 150 килограммов рыбы.