В Запорожской области полиция обнаружила крупную наркоплантацию

В селе Азовское Запорожской области 13 сентября полицейские обнаружили по месту жительства ранее судимого мужчины более 350 кустов конопли с признаками культивации.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, изъятые растения и семена направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины – "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".







Напомним, ранее мы сообщали о том, как запорожские патрульные случайно обнаружили крупную партию наркотиков, досматривая автомобиль, похожий на тот, что был угнан.

А ранее в Киеве разоблачили инспектора СИЗО, который продавал наркотики арестантам. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество. Запрещенные вещества были обнаружены во время проверки оперативной информации и досмотра работников смены, которые заступили на службу.