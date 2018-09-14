В Запорожской области полиция обнаружила крупную наркоплантацию

Сегодня, 18:26

По месту жительства ранее судимого мужчины копы изъяли 350 кустов конопли

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В селе Азовское Запорожской области 13 сентября полицейские обнаружили по месту жительства ранее судимого мужчины более 350 кустов конопли с признаками культивации.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, изъятые растения и семена направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины – "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как запорожские патрульные случайно обнаружили крупную партию наркотиков, досматривая автомобиль, похожий на тот, что был угнан.

А ранее в Киеве разоблачили инспектора СИЗО, который продавал наркотики арестантам. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество. Запрещенные вещества были обнаружены во время проверки оперативной информации и досмотра работников смены, которые заступили на службу.
наркотики, конопля, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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