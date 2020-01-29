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В Запорожской области построили пятизвездочный отель для лемуров: милое видео

29 января, 05:55

Теперь животным можно не бояться холода

Киевский зоопарк

Киевский зоопарк

В бердянском зоопарке "Сафари" для лемуров построили новое зимнее жилье. Сотрудники зоопарка сравнивают его с пятизвездочным отелем, говорится на странице зоопарка в Facebook.

"Друзья, продолжаем делиться с Вами своими достижениями. На днях открыли новый зимник, где условия просто на 5 звезд", – говорится в сообщении.

В новом жилье пушистикам будет максимально комфортно, ведь в нем поддерживается постоянная температура и регулируется уровень влажности. Построили зимник из натурального дерева. Также лемуры могут активничать на многочисленных канатах и приспособлениях, которые построили для них сотрудники.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что трое очаровательных львят родились в Хмельницком.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

А котята леопарда родились в зоопарке Мариуполя. Братика и сестричку посетителям пока не показывают, но для новостей "Сегодня" сделали исключение. Как выглядят звери – смотрите в сюжете:

Также мы писали, что недавно пара полярных волков поселились в зоопарке Винницы.

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Бердянск отели зоопарк лемуры Запорожская область

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