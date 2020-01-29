В Запорожской области построили пятизвездочный отель для лемуров: милое видео

Теперь животным можно не бояться холода

Киевский зоопарк

В бердянском зоопарке "Сафари" для лемуров построили новое зимнее жилье. Сотрудники зоопарка сравнивают его с пятизвездочным отелем, говорится на странице зоопарка в Facebook.

"Друзья, продолжаем делиться с Вами своими достижениями. На днях открыли новый зимник, где условия просто на 5 звезд", – говорится в сообщении.

В новом жилье пушистикам будет максимально комфортно, ведь в нем поддерживается постоянная температура и регулируется уровень влажности. Построили зимник из натурального дерева. Также лемуры могут активничать на многочисленных канатах и приспособлениях, которые построили для них сотрудники.

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