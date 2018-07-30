В Запорожской области правоохранители собрали урожай "незаконной" пшеницы на 40 тыс. грн
Земельный участок государственной формы собственности был самовольно засеян неизвестными
Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
В Запорожской области неизвестные самовольно засеяли озимой пшеницей участок земли, находящийся в государственной собственности. Этот участок был обнаружен правоохранителями, и по факту самовольного занятия земли было открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Правоохранители Васильевского отдела Энергодарской местной прокуратуры провели осмотр этого земельного участка, расположенного на территории Подгорненской объединенной территориальной общины Васильевского района и установили, что земельный участок государственной формы собственности самовольно усеяли озимой пшеницей.
Прокурор в рамках уголовного производства передал в органы фискальной службы полный пакет документов о признании урожая озимой пшеницы бесхозным. Таким образом, был проведен сбор озимой пшеницы на указанном земельном участке, урожай составляет 8,3 т на общую сумму около 40 тыс. грн. В дальнейшем собранную пшеницу реализуют, а полученные от продажи бесхозного имущества средства будут обращены в доход государства и пополнят бюджет объединенной территориальной общины.
Ранее мы также сообщали, что за год Украина заработала на зерне 6,4 млрд долларов, в том числе было экспортировано 17,2 млн тонн пшеницы на 2,83 млрд. При этом крупнейшими покупателями украинского зерна в этот маркетинговый год, который длился с 1 июля по 30 июня, стали Египет, Китай, Испания, Индонезия и Нидерланды.
При этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремет заверил, что в Украине будет более чем достаточно зерна для потребления. По его словам, на пищевые потребности украинцам достаточно пятой части объемов производства пшеницы.
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