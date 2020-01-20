В Запорожской области при взрыве гранаты погибли двое мужчин

Взрыв произошел во время застолья

/ Фото: Нацполиция

В Запорожской области двое мужчин в селе Лежино погибли при взрыве гранаты.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информацию о двоих погибших копы получили утром 19 января.

Как предварительно выяснили сотрудники следственно-оперативной группы полиции, криминалистической лаборатории и взрывотехнического управления, взрыв произошел во время застолья хозяина квартиры и его гостя.

Их тела с осколочными ранениями были найдены внутри дома. Также специалисты обнаружили металлические осколки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства.

"Установлено, что во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв, в результате которого оба мужчины скончались на месте", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статьям "незаконное обращение с оружием" и "убийство" (с пометкой "несчастный случай").

Также мы сообщали о взрыве гранаты в одном из киевских общежитий, когда погибли два человека.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой – на строительстве", – заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Кроме того, в столичной многоэтажке ранее прогремел еще один взрыв. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей. Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram