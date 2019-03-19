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В Запорожской области произошел пожар в дачном домике

Сегодня, 16:17

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание

В Запорожской области вспыхнул пожар в дачном домике
В Запорожской области вспыхнул пожар в дачном домике. Фото: ГСЧС
В Запорожской области произошел пожар в дачном домике //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f9/086/5c90f9086c5c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f9/086/5c90f9086c5c0.jpg Запорожье Спасатели оперативно ликвидировали возгорание

В Вольнянском районе Запорожской области спасатели ликвидировали пожар в дачном доме, который вспыхнул в ночь на 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, загорелся дачный домик на улице Садовой в селе Вольнянка. На полную ликвидацию возгорания спасателям понадобилось полтора часа. Причина пожара пока неизвестна. По данному факту проводится расследование.

Напомним, ранее во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.

А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.

Также мы писали о том, что 11 марта пожар произошел в Нижнеднестровском национальном природном парке в селе Маяки, его тушили на протяжении 20 часов. 15 марта в Крыжановке, в районе поселка "Зеленый мыс" загорелся камыш возле пруда.

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Тег пожар, ГСЧС, Запорожская область

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