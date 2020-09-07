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В детском лагере на украинском курорте произошла вспышка коронавируса

7 сентября, 11:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Медики обследовали почти 300 детей

В Запорожской области в детском оздоровительном лагере произошла вспышка коронавируса. Заражение подтвердили у трех человек.

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Об этом сообщается на сайте Запорожского областного лабораторного центра.

Согласно опубликованной информации, COVID-19 обнаружили в детском оздоровительном лагере "Меотида" в Приморске. Коронавирусом заразились тренер и двое детей 2007 и 2008 года рождения. Медики обследовали всех контактных лиц: 49 сотрудников учреждения и 286 детей.

"По результатам эпидрасследования установлено, что с 20.08.2020 по 24.08.2020 все заболевшие были на соревнованиях во Львове. За всеми детьми и сотрудниками лагеря продолжается проведение медицинского наблюдения", - говорится в сообщении.

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Сейчас заболевшие находятся на самоизоляции.

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Недавно мы сообщали, что в Запорожье школы и детсады массово закрывают на карантин. COVID-19 подтвердили у учителей, сотрудников детсадов и детей. Остановил свою работу и Запорожский академический лицей, дети будут учиться дистанционно.

Кроме того, в Запорожском медицинском университете произошла вспышка COVID-19 среди иностранных студентов – инфекцию подтвердили у 69 человек, 57 из них госпитализировали.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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дети коронавирус Запорожская область детский лагерь
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