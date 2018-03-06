В Запорожской области произошли подтопления

Сегодня, 15:45

Специалисты заявили о подтоплениях восьми населенных пунктов

Фото: alp.org.ua
Фото: alp.org.ua

Запорожское областное управление водных ресурсов сообщило о подтоплении грунтовыми водами нескольких населенных пунктов региона.

По данным областного управления ГСЧС, неповерхностные подтопления замечены в восьми населенных пунктах, среди которых один районный центр – город Каменка-Днепровская.

Кроме того, отмечены подтопления: в Васильевском районе – село Балки, в Токмацком – села Червоногорка и Садовое, в Каменско-Днепровском – села Знаменка и Водяное, в Мелитопольском – село Удачное, и в Запорожском – поселок Малокатериновка.

Здесь глубина залегания уровней грунтовых вод составляет от полутора до пяти метров.

"На остальной территории гидрогеологические условия благоприятны – преобладающая глубина залегания уровней грунтовых вод составляет более 5 метров", – рассказал представитель отдела техногенно-экологической безопасности управления водных ресурсов.

Ранее мы сообщали о том, что уровень воды в Азовском море поднялся до стихийной отметки: "в Геническе Херсонской области подъем уровня моря с достижением стихийной отметки 658 (затопление причалов, территории рыбзавода, моста шоссейной дороги на Арабатскую стрелку)".

Также мы писали о другой аномалии – под Геническом замерзло море, а местный житель сделал яркие фото и видео.
потоп, запорожская область, подтопления

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"Сегодня"

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