В Запорожской области произошли десятки лесных пожаров

Вчера, 10:36

За субботу и воскресенье пожарные 55 раз отправлялись на борьбу с лесными пожарами

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожской области в течение субботы и воскресенья произошли 55 лесных пожаров. Как сообщает управление ГСЧС в области, в субботу, 5 мая, спасатели выезжали на 19 пожаров в экосистемах, из них один – выезд на пожар в лесу, который охватил 0,03 гектара.

Наиболее масштабное возгорание деревьев и лесной подстилки произошло в выходной день 6 мая. За сутки пожарные 36 раз выезжали на пожары в экосистемах. Из них один – лесной пожар на площади 0,4 гектара.

По словам спасателей, главная причина возгораний на открытых территориях и в лесах – неосторожное обращение отдыхающих с огнем.

Напомним, 5 мая на Столичном шоссе в Киеве произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели 54 автомобиля. Большая часть машин, пострадавших от огня, не подлежит восстановлению. 

Также мы писали о серьезном пожаре в словацких Высоких Татрах, где пылали порядка 30 гектаров леса.  Спасатели эвакуировали туристов и призывают людей держаться подальше от огня.

Ранее, в октябре масштабные лесные пожары охватили Испанию и Португалию. Погиб по меньшей мере 31 человек. Еще 15 – оказались в критическом состоянии в больницах. 
запорожская область, пожары, лесные пожары

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Источник:

"Сегодня"

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