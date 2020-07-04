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В Запорожской области произошло лобовое ДТП: ранены четверо детей (фото)

4 июля, 17:35

Руслан Ровик Руслан Ровик

Четверо из получивших ранения оказались детьми в возрасте от двух до восьми лет

В Запорожской области на трассе Акимовка – Кирилловка произошло лобовое столкновение: на дороге не разминулись Daewoo Lanos и BMW.

В результате аварии шесть человек пострадали, из них четверо – дети, сообщили в областном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

"Во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет, и два мальчика – 3 и 8 лет", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отметили, что "25-летнего водителя Daewoo Lanos зажало конструкциями автомобиля".

"Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи. Всех пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу", - подчеркнули в ведомстве.

По факту происшествия начато расследование.

Напомним, что недавно в Киеве возле станции метро "Позняки" произошло смертельное ДТП . Водитель автомобиля BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину. После столкновения с женщиной он врезался в другую легковушку.

Кроме того, мы писали, что выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом .

Также "Сегодня" рассказывали, что в Киеве появились волонтеры-мотоциклисты, которые будут выезжать на вызовы вместе со скорой помощью:

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ДТП дети запорожская область пострадавшие лобовое столкновение кирилловка Акимовка

Источник: Сегодня

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