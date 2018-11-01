В Запорожской области прокуратура решила закрыть одно из учреждений Нацполиции

Сегодня, 12:46

В Васильевском ИВС прокуратура обнаружила множество нарушений

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В городе Васильевка Запорожской области после проверки прокуратуры была временно остановлена работа изолятора временного содержания Национальной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно, 30 октября в учреждении состоялась проверка, во время которой был выявлен ряд нарушений санитарных норм, несоответствие площади количеству содержащихся лиц.

Кроме того, в изоляторе отсутствовало надлежащее медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение заключенных. В результате, прокуратура постановила временно остановить работу учреждения до устранения выявленных нарушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на территории Алексеевской исправительной колонии открыли следственный изолятор. Учреждение рассчитано на 15 человек.

В СИЗО сделан современный ремонт, изолятор оборудован всей необходимой мебелью и инвентарем для содержания подследственных. 

Кроме того, мы писали о том, как в Киеве задержали ранее судимого местного жителя, который пытался передать на территорию столичного СИЗО запрещенные вещества и предметы. Мужчина отправлял туда наркотики, шприцы и мобильные телефоны. 
прокуратура, СИЗО, запорожская область, васильевка

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Источник:

"Сегодня"

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