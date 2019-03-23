В Запорожской области пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП

Угонщик пытался сбежать от полиции и столкнулся во встречный автомобиль

Пьяный угонщик попал в ДТП. Фото: Нацполиция

В Запорожской области пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ee/595/5c94ee5956734.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ee/595/5c94ee5956734.jpg 2019-03-23T03:06:00+02:00 Запорожье Угонщик пытался сбежать от полиции и столкнулся во встречный автомобиль

В Запорожской области полицейские задержали пьяного мужчину, который на угнанном автомобиле пытался скрыться и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, 21 марта, копы получили информацию от жителя села Богатое, по словам которого со двора его дома угнали автомобиль ВАЗ-2103.

Полицейские ввели план "Перехват" и вскоре заметили угнанный автомобиль на выезде из города Молочанск. Пытаясь уйти от погони, злоумышленник врезался в еще один ВАЗ, который ехал по встречной полосе.

После столкновения угонщик вышел из машины и пытался сбежать, но вскоре его настигли и доставили в отделение полиции. Задержанным оказался ранее судимый 24-летний житель города Токмак.

В ходе проверки в крови подозреваемого обнаружили алкоголь. По факту происшествия открыты уголовные производства. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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