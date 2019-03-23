В Запорожской области пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП
Угонщик пытался сбежать от полиции и столкнулся во встречный автомобиль
В Запорожской области полицейские задержали пьяного мужчину, который на угнанном автомобиле пытался скрыться и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
Как стало известно, 21 марта, копы получили информацию от жителя села Богатое, по словам которого со двора его дома угнали автомобиль ВАЗ-2103.
Полицейские ввели план "Перехват" и вскоре заметили угнанный автомобиль на выезде из города Молочанск. Пытаясь уйти от погони, злоумышленник врезался в еще один ВАЗ, который ехал по встречной полосе.
После столкновения угонщик вышел из машины и пытался сбежать, но вскоре его настигли и доставили в отделение полиции. Задержанным оказался ранее судимый 24-летний житель города Токмак.
В ходе проверки в крови подозреваемого обнаружили алкоголь. По факту происшествия открыты уголовные производства. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.
А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.
А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.
Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.
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